IT-специалисты рассказали о распространении "кибер-коронавируса"
Пандемия COVID-19 сыграла на руку многим хакерам и сетевым мошенникам, которые наживаются на панке. Распространение "кибер-коронавируса" несет опасность для персональных данных пользователей, говорят IT-специалисты.
Киберпреступники разработали новый способ заработать на ничего не подозревающих юзерах благодаря пандемии коронавируса. Активизация мошенничества в интернете теперь сопровождается рассылкой "писем от ВОЗ", которые содержат вредоносные ссылки. Когда пользователь открывает этот спам - его перенаправляют на фишинговый сайт, который похищает персональные данные. По словам экспертов из группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского", во всем мире число подобных приманок достигает до тысячи в день.
При этом, разновидностей хакерского ПО довольно много: распространенными можно назвать сборы пожертвований на борьбу с патогеном, которые на самом деле обогащают злоумышленников. Более опасными могут стать рассылки, которые маскируются под кампании от Всемирного банка или МВФ. Чтобы избежать заражения "кибер-коронавирусом", специалисты по сетевой безопасности советуют установить антивирусные системы на свое устройство. Более того, необходимо осторожно относится к любым сообщениям, которые касаются пандемии.
Киберпреступники разработали новый способ заработать на ничего не подозревающих юзерах благодаря пандемии коронавируса. Активизация мошенничества в интернете теперь сопровождается рассылкой "писем от ВОЗ", которые содержат вредоносные ссылки. Когда пользователь открывает этот спам - его перенаправляют на фишинговый сайт, который похищает персональные данные. По словам экспертов из группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского", во всем мире число подобных приманок достигает до тысячи в день.
При этом, разновидностей хакерского ПО довольно много: распространенными можно назвать сборы пожертвований на борьбу с патогеном, которые на самом деле обогащают злоумышленников. Более опасными могут стать рассылки, которые маскируются под кампании от Всемирного банка или МВФ. Чтобы избежать заражения "кибер-коронавирусом", специалисты по сетевой безопасности советуют установить антивирусные системы на свое устройство. Более того, необходимо осторожно относится к любым сообщениям, которые касаются пандемии.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:22