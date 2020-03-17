IT-специалисты рассказали о распространении "кибер-коронавируса"





Киберпреступники разработали новый способ заработать на ничего не подозревающих юзерах благодаря пандемии коронавируса. Активизация мошенничества в интернете теперь сопровождается рассылкой "писем от ВОЗ", которые содержат вредоносные ссылки. Когда пользователь открывает этот спам - его перенаправляют на фишинговый сайт, который похищает персональные данные. По словам экспертов из группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского", во всем мире число подобных приманок достигает до тысячи в день.При этом, разновидностей хакерского ПО довольно много: распространенными можно назвать сборы пожертвований на борьбу с патогеном, которые на самом деле обогащают злоумышленников. Более опасными могут стать рассылки, которые маскируются под кампании от Всемирного банка или МВФ. Чтобы избежать заражения "кибер-коронавирусом", специалисты по сетевой безопасности советуют установить антивирусные системы на свое устройство. Более того, необходимо осторожно относится к любым сообщениям, которые касаются пандемии.