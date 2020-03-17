Звезда сериала “Игра престолов” Кристофер Хивью заразился коронавирусом

В своем обращении к публике 41-летний Кристофер Хивью признался, что он вместе с семьей находится на карантине в Норвегии из-за коронавируса. Анализы на CoVID-19 оказались положительными, но при этом симптомы проявляются лишь частично и в легкой форме. Актер напомнил о правилах личной гигиены, которые помогут существенно снизить риск заражения. Он призвал своих фолловеров регулярно мыть руки, держаться от других людей на расстоянии 1,5 метра, а также отправляться на карантин, чтобы остановить распространение вируса. Сам Хивью пообещал находиться в самоизоляции так долго, сколько понадобится.Помимо Кристофера Хивью среди известных знаменитостей свой диагноз подтвердили Том Хэнкс, Идрис Эльба и Ольга Куриленко.