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Звезда сериала “Игра престолов” Кристофер Хивью заразился коронавирусом

Звезда сериала “Игра престолов” Кристофер Хивью сообщил о положительном тесте на коронавирус. Актер обратился к своим поклонникам посредством Instagram.

В своем обращении к публике 41-летний Кристофер Хивью признался, что он вместе с семьей находится на карантине в Норвегии из-за коронавируса. Анализы на CoVID-19 оказались положительными, но при этом симптомы проявляются лишь частично и в легкой форме. Актер напомнил о правилах личной гигиены, которые помогут существенно снизить риск заражения. Он призвал своих фолловеров регулярно мыть руки, держаться от других людей на расстоянии 1,5 метра, а также отправляться на карантин, чтобы остановить распространение вируса. Сам Хивью пообещал находиться в самоизоляции так долго, сколько понадобится.

Помимо Кристофера Хивью среди известных знаменитостей свой диагноз подтвердили Том Хэнкс, Идрис Эльба и Ольга Куриленко.

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Культура / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:15

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