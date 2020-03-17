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Американские ученые начали испытывать экспериментальную вакцину от коронавируса mRNA-1273

Американские ученые из Государственного научно-исследовательского университета в Сиэтле начали испытывать экспериментальную вакцину от коронавируса. Биологический препарат mRNA-1273 разрабатывался 42 дня сотрудниками института здравоохранения и США и Moderna Inc.
Американские ученые начали испытывать экспериментальную вакцину от коронавируса mRNA-1273

Первые четыре вакцинации провели 16-го марта 2020 года. Всего, в рамках испытания разработанной инъекции, будет участвовать 45 человек, каждый из которых получит две дозы препарата с интервалом в один месяц. По словам ученых, для того, чтобы определить наиболее действенную пропорцию, некоторым волонтерам увеличат количество действующего вещества, в частности мужчинам и женщинам старше 50-ти лет.

Начиная с первого дня испытаний, медицинские сотрудники внимательно наблюдают за состоянием волонтеров, отслеживая их побочные реакции и периодически осуществляя забор крови для анализов. В то же время ученые отмечают высокую степень безопасности вакцины, поскольку она не содержит в своем составе живого вируса для активации приобретенного иммунитета. Всемирная Организация Здравоохранения назвала данные инъекции эффективный способом защиты от COVID-2019 еще до того, как человек вступит в контакт с возбудителем.

Доктор Энтони Фаучи, задействованный в экспериментальной работе, сообщил, что в случае успешного испытания вакцины на добровольцах, для массового внедрения препарата в США и странах Европы понадобиться от одного до полутора года.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:08

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