Американские ученые начали испытывать экспериментальную вакцину от коронавируса mRNA-1273





Первые четыре вакцинации провели 16-го марта 2020 года. Всего, в рамках испытания разработанной инъекции, будет участвовать 45 человек, каждый из которых получит две дозы препарата с интервалом в один месяц. По словам ученых, для того, чтобы определить наиболее действенную пропорцию, некоторым волонтерам увеличат количество действующего вещества, в частности мужчинам и женщинам старше 50-ти лет.Начиная с первого дня испытаний, медицинские сотрудники внимательно наблюдают за состоянием волонтеров, отслеживая их побочные реакции и периодически осуществляя забор крови для анализов. В то же время ученые отмечают высокую степень безопасности вакцины, поскольку она не содержит в своем составе живого вируса для активации приобретенного иммунитета. Всемирная Организация Здравоохранения назвала данные инъекции эффективный способом защиты от COVID-2019 еще до того, как человек вступит в контакт с возбудителем.Доктор Энтони Фаучи, задействованный в экспериментальной работе, сообщил, что в случае успешного испытания вакцины на добровольцах, для массового внедрения препарата в США и странах Европы понадобиться от одного до полутора года.