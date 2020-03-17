Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи во время танца села на шпагат

Знаменитость разместила на своей странице в Instagram новые кадры, где ее наследница исполнила хореографическую импровизацию перед камерой. Белла Месхи изображала из себя балерину без музыкального сопровождения. В ходе танца она несколько раз садилась как на продольный, так и на поперечный шпагат.- высказалась Климова об успехах ребенка. В комментариях поклонники умилились домашним видео и засыпали дочь актрисы комплиментами. Одни называли малышку артистичной, а другие призвали ее мать отправить наследницу в художественную гимнастику.Все четверо детей Климовой появились от разных мужчин. В браке с Ильей Хорошиловым у звезды кино родилась дочь Елизавета. Игорю Петренко она подарила сыновей Матвея и Корнея, а вместе с Гелой Месхи актриса стала родительницей дочери Беллы.