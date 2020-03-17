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В возрасте 55 лет скончался сооснователь группы “Гражданская оборона” Константин Рябинов

В возрасте 55 лет умер один из основателей музыкального коллектива “Гражданская оборона” Константин Рябинов. Артиста обнаружили в его квартире в Санкт-Петербурге.
В возрасте 55 лет скончался сооснователь группы “Гражданская оборона” Константин Рябинов

Сожительница артиста Ксения Кислицина сообщила журналистам о том, как 16 марта пыталась попасть в запертую квартиру музыканта, с которым проживала, но он не открывал. Лишь когда удалось войти внутрь, выяснилось, что Константин Рябинов скончался. Подруга артиста отметила, что он не страдал от серьезных заболеваний, поэтому причина смерти остается невыясненной. Близкие звезды ожидают результаты проведенного вскрытия.

Константин Рябинов стал известен как сооснователь “Гражданской обороны”. Последние 20 лет он занимался собственным творчеством, сотрудничал с другими коллективами, а также прославился как художник и поэт.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:56

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