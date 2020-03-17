«Целлюлит и аппетит»: Актер Максим Виторган объяснил, за что любит Нино Нинидзе
Популярный актер Максим Виторган не любит показывать свои отношения на публике, в отличие от своей бывшей супруги Ксении Собчак, которая сделала шоу из собственной свадьбы.
Свои чувства Виторган выражает с юмором, а его любимая девушка - Нино Нинидзе, полностью соответствует возлюбленному.
На днях Максим Виторган на своей странице в социальной сети выложил ролик, в котором в довольно специфической манере признался в восхищении Нинидзе.
В подписи к видеоролику Максим признается, что ему повезло и уточняет: «ум, красота, целлюлит, аппетит - всё в одном». На видео избранница актёра заказывают доставку из ресторана быстрого питания и сожалеет, что от подобной еды у неё будет целлюлит, а вот Виторган предпочел отказаться от вредной пищи.
Поклонники актёров оценили юмор ролика и оставили множество положительных комментариев, в которых они поздравляли Виторгана с замечательно дополняющей его девушкой.
Кажется избраннице Максима, которая стала героиней светской хроники, необходимо готовиться к пристальному вниманию публики.
Свои чувства Виторган выражает с юмором, а его любимая девушка - Нино Нинидзе, полностью соответствует возлюбленному.
На днях Максим Виторган на своей странице в социальной сети выложил ролик, в котором в довольно специфической манере признался в восхищении Нинидзе.
В подписи к видеоролику Максим признается, что ему повезло и уточняет: «ум, красота, целлюлит, аппетит - всё в одном». На видео избранница актёра заказывают доставку из ресторана быстрого питания и сожалеет, что от подобной еды у неё будет целлюлит, а вот Виторган предпочел отказаться от вредной пищи.
Поклонники актёров оценили юмор ролика и оставили множество положительных комментариев, в которых они поздравляли Виторгана с замечательно дополняющей его девушкой.
Кажется избраннице Максима, которая стала героиней светской хроники, необходимо готовиться к пристальному вниманию публики.