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«Косит под пацана»: Российские бабушки раскритиковали стиль телеведущего Александра Рогова

Телеведущий посетил Ростов-на-Дону, где редактор шоу «Рогов в городе» провела опрос среди местных жителей. Однако бабушкам не понравился стиль звезды, за что они его раскритиковали.
«Косит под пацана»: Российские бабушки раскритиковали стиль телеведущего Александра Рогова

Обычно модный эксперт оценивает имидж других людей, но на этот раз все было по-другому. Во время очередной записи передачи Анна Сергиенко ходила по улицам города и спрашивала у прохожих, что они думают об образах Рогова. Вот только почему-то бабушки оказались самыми строгими критиками. Как высказалась одна из пожилых дам, ведущий является старым пенсионером, который «изображает молоденького мальчика». Речь шла о наряде стилиста, состоящего из брюк красного оттенка с лампасами, серого пиджака с аппликацией и толстовки темного цвета.

Что касается черного мехового наряда Рогова, здесь женщины сравнили его с кавказцем. При этом коричневый комплект с сапогами в виде чулок бабушки назвали приличным. Скорее всего, нестандартную обувь они просто не рассмотрели.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:42

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