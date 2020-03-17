«Косит под пацана»: Российские бабушки раскритиковали стиль телеведущего Александра Рогова

Обычно модный эксперт оценивает имидж других людей, но на этот раз все было по-другому. Во время очередной записи передачи Анна Сергиенко ходила по улицам города и спрашивала у прохожих, что они думают об образах Рогова. Вот только почему-то бабушки оказались самыми строгими критиками. Как высказалась одна из пожилых дам, ведущий является старым пенсионером, который «изображает молоденького мальчика». Речь шла о наряде стилиста, состоящего из брюк красного оттенка с лампасами, серого пиджака с аппликацией и толстовки темного цвета.Что касается черного мехового наряда Рогова, здесь женщины сравнили его с кавказцем. При этом коричневый комплект с сапогами в виде чулок бабушки назвали приличным. Скорее всего, нестандартную обувь они просто не рассмотрели.