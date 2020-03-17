Главврач Боткинской больницы Денис Гусев: "При коронавирусе возможны "мокрый" кашель и насморк"





Гусев отметил, что до недавнего времени насморк считался четким дифференциальным признаком, который не встречается при коронавирусе, но теперь его коллеги со всего мира придерживаются другой точки зрения. Воспаление слизистой оболочки носа может проявляться кратковременно и не в такой явной форме, как при других вирусных заболеваниях. В частности, “мокрый” и сухой кашель, насморк, одышка, затруднение дыхания, а также повышение температуры являются главными симптомами.Инкубационный период коронавируса может затянуться на 2 недели, а первые показатели чаще проявляются на 4-5 день после заражения. На протяжении этого времени даже бессимптомно протекающая болезнь может быть передана окружающим. При этом определить время контакта с носителем практически невозможно.