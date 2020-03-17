Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина получила в наследство 4-комнатную квартиру певицы





Главным претендентом на недвижимость была девочка, однако после смерти знаменитости стало известно, что ее экс-супруг Александр Фролов может получить квартиру. В итоге апартаменты все равно достались дочери Юлии Началовой. Неизвестно, каким образом стороны достигли компромисса, но не секрет, что интересы Веры Алдониной в суде представлял ее отец. Именно он вел переговоры с бывшим мужем певицы и, скорее всего, тот согласился на условия футболиста ради интересов 13-летней школьницы.До того, как дочери Началовой исполнится 18 лет, она не сможет самостоятельно распоряжаться полученной в наследство недвижимостью. Отвечать за нее будут ее близкие – отец и родители покойной матери.