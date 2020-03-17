Курица с гречкой: Ксения Собчак приготовила ужин для Богомолова





Собчак из завсегдатая всех богемных тусовок медленно превращается в примерную супругу. Её страница в социальной сети, которая ранее была наполнена кадрами из весёлый жизни московского бомонда, постепенно превращается в блог обычной домохозяйки.Самые частые посты её аккаунта посвящены любимому сыну Платону и обожаемому мужу Константину Богомолову. Несколько дней назад светская львица опубликовала сторис с сыном, где он за столом с матерью и бабушкой Людмилой Нарусовой, членом Совета Федерации, просит уехать на отдых в Италию. Женщины старались отговорить ребенка от этой поездки в связи с эпидемией.Несколько дней назад очередь дошла и до Богомолова. В видеоролике на странице Собчак показана семейная кухня, где девушка приготовила ужин из жареной курицы, гречки и салата. Телезвезда обращается к своему супругу и жалуется, что ужин готов, а Константина Юрьевича все нет дома.