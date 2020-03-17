АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 82.75 USD 74.13
Курс валют на 17.03.2020

«Не страшно, если человечество вымрет наполовину»: Виктория Боня назвала коронавирус полезным

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Виктория Боня сделала очередное скандальное заявление.
«Не страшно, если человечество вымрет наполовину»: Виктория Боня назвала коронавирус полезным

Звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Боня недавно вернулась из Центральной Америки, но уже успела устроить общественный скандал. Бывшая участница телестройки решила публично высказать своё мнение о пандемии вирусной инфекции, которая охватила весь мир. На своей странице в социальной сети девушка заявила, что широкое распространение коронавирусной инфекции принесёт существенную пользу планете, потому что пандемия значительно проредит жителей Земли.

По её мнению, человечество принесло много вреда Земле и гораздо более страшно, если погибнет планета. Погибель половины человечества не пугает Викторию.
Как сказала Боня, она согласна сама погибнуть от коронавируса, если это поможет выжить планете.

За последние несколько месяцев модель сделала несколько странных высказываний. Она, например, заявила, что готова стать жертвой авиакатастрофы. Побывав в Перу, девушка стала заниматься в социальных сетях пропагандой южноамериканского напитка аяуаска, который большинством стран мира признается запрещенным.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Самая тяжелая женщина в мире" из Тюмени Любовь Нурдинова похудела на 100…
Мировой карантин: Международные мероприятия, отмененные из-за…
В Microsoft раскрыли новые характеристики Xbox Series…
Курица с гречкой: Ксения Собчак приготовила ужин для…
«Не страшно, если человечество вымрет наполовину»: Виктория Боня назвала коронавирус…
Актёры из телесериала "Не родись красивой" рассказали о своей жизни спустя 15 лет после выхода…
Гоша Куценко выступил на сцене в балетной…
Врачи диагностировали у рэпера Джигана биполярное…
Медики рассказали о полезных свойствах алоэ вера для здоровья…
Оскар Кучера рассказал, какие ошибки чаще всего допускают отцы при воспитании…
Ученые выяснили, что бразильские жабы неуязвимы к яду желтых…
Ученые создали эластичный материал для замены тканей…
Биологи рассказали о малоизвестных свойствах…
Поклонники посоветовали располневшему Владимиру Преснякову сесть на…
Охрана выгнала с кладбища фанатов Началовой из-за громкого прослушивания ее…
Лера Кудрявцева примерила образ «простой селянки» для съемки с…
Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказал о своих симптомах…
Юлия Ефременкова впервые за долгое время отправилась в ночной клуб с…
«Артист в аренду»: Сергей Шнуров рассказал, как отдал свою вокалистку группе Little Big для…
В Бурятии шаманы провели обряд для изгнания…
Жену Гогена Солнцева Екатерину Терешкович парализовало: "Катя постоянно плачет, она в…
У главы Universal Music Лучиана Грейнджа обнаружен…
Евгений Петросян не соблюдает все меры защиты от…
Перенесший инсульт Николай Носков сам покинул сцену после концерта в…
Медик Савсан Газаль перечислил напитки и продукты, которые могут защитить от…
Покинувший Россию Александр Долгополов решил вернуться в единственную возможную для заработка…
Медики рассказали о пользе солевых повязок для организма…
«Не запрещай себе мечтать»: Дмитрий Ланской выступил перед зрителями с новым шоу в Аптекарском огороде…
Просмотреть все новости