«Не страшно, если человечество вымрет наполовину»: Виктория Боня назвала коронавирус полезным





Звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Боня недавно вернулась из Центральной Америки, но уже успела устроить общественный скандал. Бывшая участница телестройки решила публично высказать своё мнение о пандемии вирусной инфекции, которая охватила весь мир. На своей странице в социальной сети девушка заявила, что широкое распространение коронавирусной инфекции принесёт существенную пользу планете, потому что пандемия значительно проредит жителей Земли.По её мнению, человечество принесло много вреда Земле и гораздо более страшно, если погибнет планета. Погибель половины человечества не пугает Викторию.Как сказала Боня, она согласна сама погибнуть от коронавируса, если это поможет выжить планете.За последние несколько месяцев модель сделала несколько странных высказываний. Она, например, заявила, что готова стать жертвой авиакатастрофы. Побывав в Перу, девушка стала заниматься в социальных сетях пропагандой южноамериканского напитка аяуаска, который большинством стран мира признается запрещенным.