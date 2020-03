Мировой карантин: Международные мероприятия, отмененные из-за коронавируса

Петербургский международный экономический форум отменили еще 5 марта. Представители оргкомитета отметили, что причиной принятия данного решения стало распространение китайского недуга. Ситуацию прокомментировал вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, мероприятие состоится уже в следующем году. ПМЭФ является событием президентского уровня. Глава РФ с 2005 года ежегодно принимал участие в форуме. На сессии приезжали гости из Германии, Франции и Китай, а также из других стран. Изначально планировалось, что форум пройдет с 3 по 6 июня. Спонсорами его проведения выступают крупные российские компании, среди которых «Тинькофф», «Яндекс» и «Аэрофлот».Отмена масштабных мероприятий затронула и мир высоких технологий. Из-за коронавируса отменили игровую выставку E3. По данным от организаторов встречи, изначально о нежелании участвовать в ней заявила компания Sony. Позднее было принято решение отменить выставку, которая должна была пройти с 9 по 11 июня текущего года. В Entertainment Software Association пообещали показать и обсудить основные релизы в режиме онлайн. Также все обладатели билетов на выставку могут сдать их, обратившись в контактный центр компании. Под угрозой оказался и релиз Xbox Series X, которую должны были представить в рамках мероприятия. Представители Microsoft заверили, что консоль точно выйдет в свет в текущем году, но дата презентации прибора пока не определена. На E3 также планировалось представить множество новых игр. Ubisoft пообещала все же выложить трейлеры Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion и Gods & Monsters в запланированные сроки.Из-за распространения недуга был отменен и автомобильный салон в Женеве. По словам организаторов мотор-шоу, местные власти запретили проведение подобных мероприятий. Автосалон отменили впервые за последние 70 лет. Оргкомитет призвал марки, которые должны были представить новые модели и технологические решения, провести релизы в режиме онлайн. На мероприятии планировалось показать концепты и современные поколения автомобилей от Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Skoda и многих других брендов.Не обошлось и без отмены спортивных мероприятий. Национальная баскетбольная ассоциация приостановила сезон. Причиной этому послужило выявление коронавируса у одного из баскетболистов. Позднее соответствующее решение приняла и Национальная хоккейная лига. Представители НХЛ отметили, что предварительно совет директоров провел консультации с медицинскими экспертами, посоветовавшими отменить все спортивные мероприятия. Гран-при «Формулы-1», которое должно было состояться в Австралии, не состоится. Отмена затронула и гонки в Китае. Евро-2020 также могут перенести. УЕФА пригласила представительства 55 ассоциаций-членов с руководством Европейской ассоциации европейских клубов и чемпионатов и представителем FIFPro на конференцию в режиме онлайн, которая пройдет 17 марта. На ней будет решаться график проведения матчей. Источники, близкие к организации, отмечают, что соревнования действительно могут отменить. Все уже имеющиеся достижения команд будут автоматически перенесены на следующий сезон. Под вопросом находится и проведение Олимпийских игр.Развлекательные учреждения также начали массово закрывать. Диснейленды в Орландо, Анахайме и Париже, перестанут работать минимум до марта.Многие артисты также начали отменять свои гастроли на фоне пандемии. Первым отказаться от тура по Японии решил Боб Дилан. Изначально планировалось, что его гастроли пройдут с 1 по 24 апреля. Только в Осаке и Токио должно было пройти 15 концертов с разницей в несколько дней. Туры по Азии также отменили Green Day, New Order, The National, певец Халид, хип-хоп-музыкант Stormzy и Аврил Лавин. Информация о возможной отмене «Евровидения» пока отсутствует.Запрет на проведение массовых мероприятий был введен в России и на Украине. Франция решила ограничить активность в развлекательной сфере еще с 29 февраля, постепенно ужесточая меры. Многие другие страны также закрыли авиасообщение и границы с целью не допустить усугубления ситуации.