"Самая тяжелая женщина в мире" из Тюмени Любовь Нурдинова похудела на 100 кг





Команда программы помогла Любови Нурдиновой выбраться из плена собственной квартиры, из которой гражданка не выходила около 10 лет из-за ожирения. Вес женщины составлял более 350 кг, но с медицинской помощью она смогла похудеть на 100 кг. Ей уже разрешено самостоятельно передвигаться, но делает она это с тростью. Пациентка признавалась, что в начале этого пути ей было очень тяжело, поскольку она всего боялась и переживала за своих сыновей. Известно, что 24-летний Алексей Нурдинов последовал примеру матери и тоже занялся собой, например, начал тренироваться и стал следить за питанием. Взяла себя в руки также сестра Любови Нурдиновой, которая весила около 200 кг. Она даже встретилась с родственницей впервые за последнее десятилетие.Благодаря программе “Прямой эфир” в квартире россиянки был сделан ремонт, в частности, была установлена современная мебель, обновлён потолок и напольное покрытие, а также осуществлена дезинфекция. Ее лечащий врач вспоминает, как непросто давались его пациентке положительные сдвиги, из-за чего ему приходилось жестко с ней общаться, но сейчас они поддерживают хорошие отношения.