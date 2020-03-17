В Microsoft раскрыли новые характеристики Xbox Series X
Компания Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X. Основные вопросы пользователей направлены на причину выбора производителем вертикальной формы.
На новых опубликованных изображениях указываются габариты Xbox Series X. Оказалось, что приставка имеет размеры 151 х 151 х 301 мм. Новую модель эксперты не считают огромной, поскольку Xbox One X имеет 240 х 60 х 300 мм, а Sony PS4 Pro – 295 х 55 х 327 мм. Большинство пользователей Сети задаются вопросом о том, можно ли будет поворачивать приставку на бок, поскольку на изображениях она представлена в вертикальном положении.
Известно, что Xbox Series X получит SSD-накопитель на 1 ТБ. Новинка использует архитектуры Zen 2 и RDNA 2 от AMD. Система охлаждения имеет три воздушных потока для равномерного распределения температур. Инновационная архитектура Xbox Velocity в Xbox Series X, Quick Resume позволит геймерам быстро переключаться между несколькими названиями и мгновенно возобновлять работу с места последней остановки.
На новых опубликованных изображениях указываются габариты Xbox Series X. Оказалось, что приставка имеет размеры 151 х 151 х 301 мм. Новую модель эксперты не считают огромной, поскольку Xbox One X имеет 240 х 60 х 300 мм, а Sony PS4 Pro – 295 х 55 х 327 мм. Большинство пользователей Сети задаются вопросом о том, можно ли будет поворачивать приставку на бок, поскольку на изображениях она представлена в вертикальном положении.
Известно, что Xbox Series X получит SSD-накопитель на 1 ТБ. Новинка использует архитектуры Zen 2 и RDNA 2 от AMD. Система охлаждения имеет три воздушных потока для равномерного распределения температур. Инновационная архитектура Xbox Velocity в Xbox Series X, Quick Resume позволит геймерам быстро переключаться между несколькими названиями и мгновенно возобновлять работу с места последней остановки.
Are you ready for the fastest, most powerful Xbox console ever? 💪— Xbox (@Xbox) March 16, 2020
Take a closer look at the next-gen tech inside Xbox Series X.
👀 more on https://t.co/Nf3xumTcxw: https://t.co/igOuxEjbyr
📝 full details on @XboxWire: https://t.co/PXQpNw2UCq#PowerYourDreams pic.twitter.com/Hhsy4zeAbo
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:00