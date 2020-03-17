В Microsoft раскрыли новые характеристики Xbox Series X



Are you ready for the fastest, most powerful Xbox console ever? 💪



Take a closer look at the next-gen tech inside Xbox Series X.



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📝 full details on @XboxWire: https://t.co/PXQpNw2UCq#PowerYourDreams pic.twitter.com/Hhsy4zeAbo — Xbox (@Xbox) March 16, 2020

На новых опубликованных изображениях указываются габариты Xbox Series X. Оказалось, что приставка имеет размеры 151 х 151 х 301 мм. Новую модель эксперты не считают огромной, поскольку Xbox One X имеет 240 х 60 х 300 мм, а Sony PS4 Pro – 295 х 55 х 327 мм. Большинство пользователей Сети задаются вопросом о том, можно ли будет поворачивать приставку на бок, поскольку на изображениях она представлена в вертикальном положении.Известно, что Xbox Series X получит SSD-накопитель на 1 ТБ. Новинка использует архитектуры Zen 2 и RDNA 2 от AMD. Система охлаждения имеет три воздушных потока для равномерного распределения температур. Инновационная архитектура Xbox Velocity в Xbox Series X, Quick Resume позволит геймерам быстро переключаться между несколькими названиями и мгновенно возобновлять работу с места последней остановки.