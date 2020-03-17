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Актёры из телесериала "Не родись красивой" рассказали о своей жизни спустя 15 лет после выхода проекта

Премьера российского комедийно-мелодраматического телесериала "Не родись красивой" состоялась 5 сентября 2005 года. Актёры, снявшиеся в художественном произведении, быстро приобрели большую популярность. Стало известно, как живут артисты спустя почти 15 лет с момента выхода проекта на экраны.
Актёры из телесериала "Не родись красивой" рассказали о своей жизни спустя 15 лет после выхода проекта

За минувших пятнадцать лет Нелли Уварова успела сыграть большое число разнообразных персонажей. Исполнительница роли Екатерины Пушкарёвой, отметившая 14 марта 40-летний юбилей, приняла участие больше, чем в 35 картинах. Вне кино она трудится в Российском академическом Молодёжном театре. Семейное положение актрисы за это время сильно изменилось. В 2011 году знаменитость вышла замуж во второй раз. Её партнёром стал актёр Александр Гришин. Супруги воспитывают дочь Ию и сына Игнатия. Помимо работы и семьи артистка успевает заниматься благотворительностью, продавая вещи, авторами которых являются люди с особенностями физического развития.

Главная мужская роль в телесериале досталась Григорию Антипенко, воплотившему на экране Андрея Жданова. Художественное произведение помогло ему стать более востребованным в своей профессии. Артист является многодетным отцом и воспитывает четверых сыновей, двоих из которых родила его коллега по "Не родись красивой" Юлия Такшина, исполнившая роль Виктории Клочковой. Пара прожила в гражданском браке шесть лет и после распалась. Работа в проекте также принесла актрисе большую известность, открыв мир кино.

Киру Воропаеву в сериале сыграла Ольга Ломоносова. Артистке удаётся воплощать самых разных персонажей, а потому она остаётся востребованной в профессии. Знаменитость живёт с актёром и режиссёром Павлом Сафоновым. За время отношений они стали родителями троих детей – двух девочек Варвары и Александры, и мальчика Фёдора. Известно также, что актриса является крёстной мамой старшего сына Антипенко и Такшиной.

До съёмок в "Не родись красивой" Пётр Красилов уже успел стать популярным – известность ему принёс сериал "Бедная Настя". Роль Романа Малиновского помогла ему укрепить позиции в актёрской сфере. Личная жизнь актёра вполне удалась. Гражданский брак подарил ему сына. Сейчас заслуженный артист России женат официально на другой женщине, с которой вновь стал отцом. Дочь супругов живёт и учится за границей.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 07:00

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