Врачи диагностировали у рэпера Джигана биполярное расстройство
Поклонники обеспокоены тем, что происходит в семье популярного рэпера и его супруги Оксаны Самойловой. Оказалось, что врачи диагностировали у Джигана биполярное расстройство.
Об этой болезни исполнитель ранее упоминал и сам, но фолловеры не восприняли его слова всерьез. Джиган в своем микроблоге Instagram рассказывал, что он находится «в психушке». Оказалось, что он имел в виду реабилитационный центр для алко- и наркозависимых пациентов, расположенный в Майами. Поклонники давно начали замечать, что у рэпера какие-то проблемы с психикой.
Джиган поделился со своими подписчиками новостью о том, что его выписали. Артист опубликовал несколько роликов в сторис, которые были сняты на улицах города. Кроме этого, рэпер признался, что вернулся домой, но подробностей этого события раскрывать не стал.
Свой диагноз супруг Оксаны Самойловой не скрывает. Он даже опубликовал скриншот, в котором приводятся сведения о биполярном расстройстве, взятые из «Википедии». В последнее время Джиган странно себя вел, ругался в присутствии детей, был зависим от алкоголя и перемен настроения.
Об этой болезни исполнитель ранее упоминал и сам, но фолловеры не восприняли его слова всерьез. Джиган в своем микроблоге Instagram рассказывал, что он находится «в психушке». Оказалось, что он имел в виду реабилитационный центр для алко- и наркозависимых пациентов, расположенный в Майами. Поклонники давно начали замечать, что у рэпера какие-то проблемы с психикой.
Джиган поделился со своими подписчиками новостью о том, что его выписали. Артист опубликовал несколько роликов в сторис, которые были сняты на улицах города. Кроме этого, рэпер признался, что вернулся домой, но подробностей этого события раскрывать не стал.
Свой диагноз супруг Оксаны Самойловой не скрывает. Он даже опубликовал скриншот, в котором приводятся сведения о биполярном расстройстве, взятые из «Википедии». В последнее время Джиган странно себя вел, ругался в присутствии детей, был зависим от алкоголя и перемен настроения.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00