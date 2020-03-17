Врачи диагностировали у рэпера Джигана биполярное расстройство





Об этой болезни исполнитель ранее упоминал и сам, но фолловеры не восприняли его слова всерьез. Джиган в своем микроблоге Instagram рассказывал, что он находится «в психушке». Оказалось, что он имел в виду реабилитационный центр для алко- и наркозависимых пациентов, расположенный в Майами. Поклонники давно начали замечать, что у рэпера какие-то проблемы с психикой.Джиган поделился со своими подписчиками новостью о том, что его выписали. Артист опубликовал несколько роликов в сторис, которые были сняты на улицах города. Кроме этого, рэпер признался, что вернулся домой, но подробностей этого события раскрывать не стал.Свой диагноз супруг Оксаны Самойловой не скрывает. Он даже опубликовал скриншот, в котором приводятся сведения о биполярном расстройстве, взятые из «Википедии». В последнее время Джиган странно себя вел, ругался в присутствии детей, был зависим от алкоголя и перемен настроения.