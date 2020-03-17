Гоша Куценко выступил на сцене в балетной пачке

На одном из спектаклей Гоша Куценко изобразил балерину, надев балетную пачку. Свой образ артист дополнил венком из цветов. В подписи к публикации актер иронично отметил: “И это я?!”. В комментариях фолловеры сравнили артиста с Анастасией Волочковой, а также отметили, что телосложение Куценко не соответствует его роли. Однако в большинстве своем поклонники остались довольны увиденным, поблагодарив звезду за юмор.Некоторые фанаты отметили, что Гоша Куценко в образе балерины стал не только смешным, но и "милым".