В Оренбурге мужчина после застолья убил и расчленил своего соседа
В Оренбурге мужчина убил и расчленил своего 24-летнего соседа после совместного застолья. Останки гражданина обнаружили вблизи остановки общественного транспорта.
Согласно сообщению источника в правоохранительных органах, о пропаже 24-летнего оренбуржца заявила его супруга. Сотрудники полиции приступили к поискам мужчины, останки которого были найдены в погребе, расположенном рядом с остановкой “Луначарского”. Подозреваемым в убийстве собственного соседа стал 40-летний гражданин, который накануне убийства выпивал со своей жертвой. В результате конфликта злоумышленник нанес оппоненту множественные ножевые ранения, а затем расчленил тело и спрятал его.
На данный момент подозреваемый находится под стражей, а в его отношении открыто уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Согласно сообщению источника в правоохранительных органах, о пропаже 24-летнего оренбуржца заявила его супруга. Сотрудники полиции приступили к поискам мужчины, останки которого были найдены в погребе, расположенном рядом с остановкой “Луначарского”. Подозреваемым в убийстве собственного соседа стал 40-летний гражданин, который накануне убийства выпивал со своей жертвой. В результате конфликта злоумышленник нанес оппоненту множественные ножевые ранения, а затем расчленил тело и спрятал его.
На данный момент подозреваемый находится под стражей, а в его отношении открыто уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:03