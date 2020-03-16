В Оренбурге мужчина после застолья убил и расчленил своего соседа





Согласно сообщению источника в правоохранительных органах, о пропаже 24-летнего оренбуржца заявила его супруга. Сотрудники полиции приступили к поискам мужчины, останки которого были найдены в погребе, расположенном рядом с остановкой “Луначарского”. Подозреваемым в убийстве собственного соседа стал 40-летний гражданин, который накануне убийства выпивал со своей жертвой. В результате конфликта злоумышленник нанес оппоненту множественные ножевые ранения, а затем расчленил тело и спрятал его.На данный момент подозреваемый находится под стражей, а в его отношении открыто уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.