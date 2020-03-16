Звезда "Дом-2" Май Абрикосов: «Мой отец, сгорая от рака, превратился из богатыря в скелет»





Несколько дней назад, молодой человек жестко высказался о посте известной актрисы. На днях молодой человек поделился с подписчиками своим мнением по поводу ролика Марии Голубкиной, где она критиковала старушек, посещающих церковь. В ролике она жаловалась, что от бабушек исходил неприятный запах щей. Только мужчина, зашедший в церковь с ароматом дорогого одеколона, помог ей сосредоточиться на молитве.Абрикосов ответил актрисе несколькими цитатами из Евангелия, а также поделился личной историей. Оказывается, молодой человек потратил много времени на уход за отцом, который умирал от ракового заболевания.По словам Мая, сгоравший от рака отец стал превращается в скелет, хотя раньше был богатырём. Ухаживая за ним, Абрикосов никогда не обращал внимания на запах. Как утверждает молодой человек, который ходит сейчас в деревенскую церковь, в храме он никогда не чувствовал никакого неприятного запаха.Заканчивая своё обращение, Май Абрикосов пожелал Ларисе Голубкиной, матери актрисы, которой недавно исполнилось 80 лет, крепкого здоровья и долгих лет жизни.