Медики рассказали о полезных свойствах алоэ вера для здоровья человека





Чаще всего алоэ используется в косметологии, поскольку замедляет старение кожи. Исследования показывают, что растение помогает увеличить производство коллагена и повысить степень эластичности кожного покрова. Часть ученых считают, что маски с применением этого компонента снимают покраснения дермы за счет противодействия расширению сосудов. В медицине алоэ применяют для лечения ожогов первой и второй степени, что помогает ускорить процесс заживления. Употребление экстракта на основе данного растения в пищу помогает снизить уровень сахара в крови и увеличить чувствительность к инсулину.Клейкая субстанция, находящаяся под кожурой листьев алоэ вера, помогает бороться с запорами за счет алоина, обладающего слабительным эффектом. Сок растения можно применять для полоскания рта с целью защитить зубы и снизить количество микробного налета.