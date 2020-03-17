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Медики рассказали о полезных свойствах алоэ вера для здоровья человека

Медики напомнили о лечебных свойствах алоэ вера. Это растение положительно влияет на здоровье человека.

Чаще всего алоэ используется в косметологии, поскольку замедляет старение кожи. Исследования показывают, что растение помогает увеличить производство коллагена и повысить степень эластичности кожного покрова. Часть ученых считают, что маски с применением этого компонента снимают покраснения дермы за счет противодействия расширению сосудов. В медицине алоэ применяют для лечения ожогов первой и второй степени, что помогает ускорить процесс заживления. Употребление экстракта на основе данного растения в пищу помогает снизить уровень сахара в крови и увеличить чувствительность к инсулину.

Клейкая субстанция, находящаяся под кожурой листьев алоэ вера, помогает бороться с запорами за счет алоина, обладающего слабительным эффектом. Сок растения можно применять для полоскания рта с целью защитить зубы и снизить количество микробного налета.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00

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