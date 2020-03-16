Звезда "Дом-2" Нелли Ермолаева ответила на обвинения в пластических операциях





Нелли Ермолаева разместила на своей странице в социальных сетях новую фотографию, взглянув на которую, многие из ее поклонников решили, что девушка прибегла к помощи пластической хирургии. Поклонники звезды уверены, что лицо девушки изменилось и для этого она обращалась в косметологическую клинику - либо для уколов красоты, либо для пластической операции.Комментаторы забросали Ермолаеву вопросами: делала ли она подтяжку лица, что произошло с её зубами и губами, а большинство подписчиков пришли к выводу, что звезда вообще другая.Нелли не стала ждать, а сразу ответила на все обвинения. По её словам, ей ничего не нужно менять в собственной внешности, а тем более ложиться на операцию. Как сказала девушка, она просто выставила фотографию со слегка измененной причёской. По её мнению, после этого можно запастись попкорном и следить за комментариями. Это даст возможность насмеяться от души.