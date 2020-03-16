Арнольд Шварценеггер занимается профилактикой коронавируса с пони и ламой

Не подхватить инфекцию голливудской знаменитости помогают его домашние питомцы. Сначала Арнольд Шварценеггер показывал фолловерам, как учил свою собаку "правильно мыть руки", а недавно участниками профилактики опасного заболевания стали другие животные. Речь идет о ламе и пони, которых можно увидеть в новом сюжета артиста, размещенном в его блоге. В очередном видео «терминатор» накормил братьев своих меньших морковкой и рассказал им, что при распространении коронавируса лучше не покидать свой дом без необходимости. Умудрился звезда американского кинематографа и пошутить на данную тему, отметив, что в его возрасте уже некуда ходить.По словам Шварценеггера, всем беспокоящимся за свое здоровье людям из-за эпидемии следует прислушиваться к мнению специалистов, а не идиотов, так как побороть недуг можно совместными усилиями. В комментариях многие поклонники остались в восторге от поста кумира и заявили, что у актера большое сердце.