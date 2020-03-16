Наоми Кэмпбелл нашла плюсы в установленном властями США карантине

В связи с закрытием границы и введением карантина многие граждане страны начали работать дома. Для Наоми Кэмпбелл наступил момент, когда она может по-настоящему расслабиться. Неделю назад, когда знаменитость начала осознавать, что ей придется провести некоторое время в самоизоляции, это ее испугало. Звезда призналась, что ведет суматошную жизнь, полную поездок и встреч с разными людьми. Однако сейчас она получила возможность полюбить простые вещи и стала ценить время. Недавно она отправилась на прогулку в Нью-Йорке с крестником Каем, который является сыном продюсера Квеку Манделы. Звезда облачилась в спортивный костюм, а также не забыла медицинские перчатки.В комментариях многие поклонники и звездные коллеги поддержал Наоми Кэмпбелл, отметив, что стали больше ценить время, проведенное с близкими людьми.