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Максим Фадеев считает, что причиной распада группы Serebro стали проблемы внутри команды

Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о причине роспуска женской группы Serebro. По его словам, коллектив распался из-за проблем внутри команды.

Максим Фадеев принял решение, когда осознал, что его всего лишь используют. Наряду с этим продюсер не уточнил, кто и каким образом это делал. Композитор признался, что в самом деле имеет "скелеты в шкафу", но сейчас не хочет делиться подробностями. Однако он дал обещание, что со временем предоставит больше детальной информации по этой теме. «Я относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться», – рассказал музыкант в программе "Новые русские сенсации".

Артист решил проститься с женской группой Serebro и другими исполнителями в минувшем году. Фадеев отпустил экс-подопечных без выяснения отношений в суде и претензий. Исключением были лишь Наргиз и Олег Майами, но в итоге продюсер смог простить певца.

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ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 19:37

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