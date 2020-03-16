Максим Фадеев считает, что причиной распада группы Serebro стали проблемы внутри команды





Максим Фадеев принял решение, когда осознал, что его всего лишь используют. Наряду с этим продюсер не уточнил, кто и каким образом это делал. Композитор признался, что в самом деле имеет "скелеты в шкафу", но сейчас не хочет делиться подробностями. Однако он дал обещание, что со временем предоставит больше детальной информации по этой теме., – рассказал музыкант в программе "Новые русские сенсации".Артист решил проститься с женской группой Serebro и другими исполнителями в минувшем году. Фадеев отпустил экс-подопечных без выяснения отношений в суде и претензий. Исключением были лишь Наргиз и Олег Майами, но в итоге продюсер смог простить певца.