«Маме надо, чтобы я тихо сидела»: Дочь Успенской Татьяна Плаксина рассказала о контроле со стороны певицы





Журналисты программы выяснили, как обстоят дела между знаменитостью и ее наследницей, сбежавшей в США к отцу от физического и морального насилия со стороны звездной матери. По словам Татьяны Плаксиной, она больше не любит родительницу, причинившую своему ребенку столько боли. В студии Ирина Салтыкова поддержала артистку, которая все равно желает дочери самого лучшего. Как сказала коллега Успенской по творческому цеху, 30-летняя девушка захотела свободы. Недавно наследница королевы русского шансона заявила, что та без ее разрешения рассказала прессе об аварии и ее последствиях. Тот период Плаксина назвала началом ссор с близким человеком, так как после травмы наблюдалась травля со стороны семьи.Присутствующий в студии телепроекта психолог отметила, что причиной семейных проблем исполнительницы является позднее рождение дочери. Сначала девочка была маленькой и во всем слушалась свою мать, а затем выросла и захотела жить по-своему. Вот только Успенская не перестала контролировать взрослую наследницу. Как сказала родственница певицы, находясь в Лос-Анджелесе, она боится, что ее похитят и отвезут к матери.Плаксина уверена, что звездная родительница переживает за свою репутацию, из-за чего отвозила ее в больницу, где медики давали пациентке большое количество успокоительного. Сейчас дочь надеется, что когда-нибудь они с артисткой найдут общий язык.