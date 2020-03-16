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«Не принимать близко к сердцу»: Валерий Сюткин поделился, как преодолевает наступивший кризис

Валерий Сюткин поделился, что в условиях наступившего кризиса не нужно разводить панику. По мнению артиста, всем следует сконцентрироваться на своем деле.
«Не принимать близко к сердцу»: Валерий Сюткин поделился, как преодолевает наступивший кризис

Валерий Сюткин отметил: несмотря на последнюю ситуацию в стране, характеризующуюся распространением коронавируса, отменой публичных мероприятий и закрытием границ, он сохраняет спокойствие и продолжает делать свою работу. Музыкант вынужден был перенести гастрольные туры, однако он не огорчается, полагая, что для проведения концертов теперь и правда неподходящий момент. Исполнитель считает, что не следует принимать близко к сердцу то, что человек не в силах изменить. Он свою работу исполнял всегда. «И за 5 рублей, и за 5 копеек, и за еду…» - добавил Сюткин. Также певец подчеркнул, что тяжелые времена проходят, а он, как и прежде, остается в профессии.

Многие российские артисты, так же, как и Сюткин, перенесли свои гастроли. Среди них Валерия, Филипп Киркоров, Светлана Лобода. В то же время Первый канал все свои программы будет проводить без присутствия зрителей в студии.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:55

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