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Медики рассказали, как не дать стрессу от коронавируса повлиять на интимные отношения

Врач Евгений Кульгавчук рассказал о том, что стресс от коронавируса совершенно по-разному влияет на интимные отношения пары. Семейный психолог дал несколько советов, как не дать этому фактору повлиять на влечение партнеров.



По словам Евгения Кульгавчука, даже в длительном отпуске некоторые влюбленные умудряются ссориться каждый день. Поэтому в условиях карантина ситуация может только усугубиться. Важна любовь, страсть и эмоциональная близость между партнерами. Если эти чувства взаимны, то пара только сплотится в условиях стресса. В тех случаях, если брак просто формальность, начинается нарастающее недовольство.

У многих людей на фоне сведений о коронавирусе повышается уровень тревожности, поэтому об интиме они даже не думают. В основном это касается тех, у кого слабый тип нервной системы. Человек испытывает страх и «сворачивается в улитку». Жизнелюбивые люди даже во время кризиса находят положительные моменты. Поэтому семейный психолог советует четко разделять время труда и отдыха. Для сохранения интимного здоровья важно предвкушать момент близости и наслаждаться любимыми проверенными позами. Для тех, кто не может жить без разнообразия, можно устроить «вечер нежности» или просто поговорить по душам со своим партнером. Ведь в рабочей суете часто на это просто не хватает времени. Карантин может стать толчком для того, чтобы разнообразить отношения в паре.

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Наука / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:00

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