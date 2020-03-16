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Орландо Блум признался, что до встречи с Кэти Перри полгода воздерживался от секса

Орландо Блум полгода не занимался сексом до встречи с Кэти Перри. С помощью целибата актер пытался улучшить свою личную жизнь.

Оказалось, что Орландо Блум страдал от ряда неудач в личной жизни, поэтому решился на такие меры. Он последовал совету своего друга Лейрда Гамильтона, который настаивал также на отказе от мастурбации. Это требовалось для того, чтобы разобраться в себе и переоценить роль отношений. Актер полностью вычеркнул из своей жизни интимные удовольствия, что произошло за полгода до начала романа с Кэти Перри. Блум изначально намеревался воздерживаться 3 месяца, но эта практика увлекла его, и он продержался полгода. В результате актер поменял свое отношение к женщинам и собственной феминной части личности.

Орландо Блум уверен, что эту практику не сможет повторить каждый, а также считает, что она не является здоровой моделью поведения.

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Культура / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:38

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