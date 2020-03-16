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««Не знаю, что будет дальше»: Ирина Пегова отправилась на съемки в Минск без защитной маски

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова отправилась на съемки в Минск без защитной маски. Она опубликовала фотографии с борта самолета в личном блоге Instagram с подписью: «Не знаю, что будет дальше, но лечу».
««Не знаю, что будет дальше»: Ирина Пегова отправилась на съемки в Минск без защитной маски

Несмотря на объявленную пандемию коронавируса во всем мире и массовое закрытие международного сообщения, Ирина Пегова 16-го марта 2020 года решила рискнуть и улетела в Минск на очередные киносъемки. В своей записи она сообщила, что уже в пути услышала о закрытии границы России и Белоруссии, потому не знает - чего ожидать. В то же время поклонники отметили положительный настрой актрисы, который явно отражается в ее шутках по поводу оригинальной прически.

Не так давно 45-летняя Яна Рудковская также публиковала фотографии, находясь в Париже. Однако популярная телеведущая не снимала медицинскую маску с клапаном, а прилетев в Москву, самоизолировалась на 14 дней, чтобы обезопасить родных и близких. Подобными снимками делились на своих страницах в социальных сетях и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Примечательно, что под двухчасовой записью Ирины Пеговой среди более чем двухсот комментариев нет ни одного упоминания о коронавирусе. По всей видимости, артистке удалось отвлечь поклонников от массовых переживаний своими шутками, которые откликнулись в сердцах фанатов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:23

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