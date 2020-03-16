Катя Лель обвинила Александра Волкова в разрушении ее карьеры: «Уничтожал за большие бабки»
Катя Лель стала гостей передачи «Слушай, расскажи!», где поделилась подробностями исчезновения с экранов телевизоров. По словам певицы, в разрушении ее карьеры виноват экс-продюсер Александр Волков.
Согласно уточнению артистки, бизнесмен приложил немало усилий, чтобы ей было не на что жить, а причиной подобного поведения стало желание ресторатора подчинить подопечную себе. Александр Волков обманул знаменитость при заключении контракта, после чего настроил против нее всех коллег. В результате Катя Лель смогла расстаться с продюсером, который на тот момент был женат. В студии проекта звезда российской эстрады заявила, что он купил всех влиятельных представителей шоу-бизнеса, что объясняет исчезновение исполнительницы из эфиров.
Певица сообщила, что в тот период многие коллеги стали предателями. По мнению Лель, женщины не обижаются, ведь знает, что когда-нибудь наступит день, когда все встанет на свои места. Волкова уже более 10-ти лет нет в живых, но все равно запрет на концерты для артистки где-то сохранился. Звезда добавила, что спустя годы многие другие исполнители сделали вид, якобы ничего не случилось. Только Николай Басков извинился перед Катей Лель за травлю.
Согласно уточнению артистки, бизнесмен приложил немало усилий, чтобы ей было не на что жить, а причиной подобного поведения стало желание ресторатора подчинить подопечную себе. Александр Волков обманул знаменитость при заключении контракта, после чего настроил против нее всех коллег. В результате Катя Лель смогла расстаться с продюсером, который на тот момент был женат. В студии проекта звезда российской эстрады заявила, что он купил всех влиятельных представителей шоу-бизнеса, что объясняет исчезновение исполнительницы из эфиров.
Певица сообщила, что в тот период многие коллеги стали предателями. По мнению Лель, женщины не обижаются, ведь знает, что когда-нибудь наступит день, когда все встанет на свои места. Волкова уже более 10-ти лет нет в живых, но все равно запрет на концерты для артистки где-то сохранился. Звезда добавила, что спустя годы многие другие исполнители сделали вид, якобы ничего не случилось. Только Николай Басков извинился перед Катей Лель за травлю.