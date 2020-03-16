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Катя Лель обвинила Александра Волкова в разрушении ее карьеры: «Уничтожал за большие бабки»

Катя Лель стала гостей передачи «Слушай, расскажи!», где поделилась подробностями исчезновения с экранов телевизоров. По словам певицы, в разрушении ее карьеры виноват экс-продюсер Александр Волков.
Катя Лель обвинила Александра Волкова в разрушении ее карьеры: «Уничтожал за большие бабки»

Согласно уточнению артистки, бизнесмен приложил немало усилий, чтобы ей было не на что жить, а причиной подобного поведения стало желание ресторатора подчинить подопечную себе. Александр Волков обманул знаменитость при заключении контракта, после чего настроил против нее всех коллег. В результате Катя Лель смогла расстаться с продюсером, который на тот момент был женат. В студии проекта звезда российской эстрады заявила, что он купил всех влиятельных представителей шоу-бизнеса, что объясняет исчезновение исполнительницы из эфиров.

Певица сообщила, что в тот период многие коллеги стали предателями. По мнению Лель, женщины не обижаются, ведь знает, что когда-нибудь наступит день, когда все встанет на свои места. Волкова уже более 10-ти лет нет в живых, но все равно запрет на концерты для артистки где-то сохранился. Звезда добавила, что спустя годы многие другие исполнители сделали вид, якобы ничего не случилось. Только Николай Басков извинился перед Катей Лель за травлю.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:07

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