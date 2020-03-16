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Названы предложения по обновлению Конституции, касающиеся каждой семьи

Многие специалисты считают, что общероссийское голосование по поводу предложений по обновлению Конституции касается прямо или косвенно каждой семьи. На эти статьи гражданам РФ нужно обратить внимание в первую очередь.



Предложения по обновлению коснулись вопроса защиты материнства, отцовства, детства и семьи. В Конституции будет указано, что именно дети «являются главным приоритетом для госполитики России. Это означает, что правительство не будет сокращать программы, которые касаются поддержки данных семей.

В Конституции РФ, которая существует на данный момент, о труде человека практически ничего не указано. Теперь предлагают обозначить, что государство обязуется защищать труд граждан и уважать его. Предусматривается, что в обновленной версии закрепят правило: индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год.

Предлагают также прописать пункт о доступной медицинской помощи, который подразумевает качественные услуги и создание условий для ведения россиянами здорового образа жизни. Речь идет о качественном питании, спортивных площадках в парках, секциях для взрослых и детей.

В обновленной Конституции хотят видеть пункты, предусматривающие заботу об окружающей среде и защите животных. Также в главном документе государства до сих пор не прописали, что в его обязанности входит сохранять культурное наследие страны. Еще один момент, который хотят подкорректировать, это закрепить в Конституции, что полуостров Крым и Курильские острова входят в состав РФ.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:43

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