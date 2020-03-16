«Самоизоляция»: Актер Алексей Агранович попал в больницу со сложным переломом ноги

49-летний телеведущий, продюсер и актер, известный по фильму «О чем говорят мужчины», 16-го марта 2020 года упал на улице, в результате чего сломал правую ногу. Из-за характерной острой боли Алексей Агранович обратился за медицинской помощью в одну из московских больниц, где врачи подтвердили повреждение и обнаружили смещение кости.Сразу после случившегося российские корреспонденты связались с актером, который не отрицал перелом лодыжки, но отметил, что на данный момент он уже находится дома и чувствует себя относительно хорошо.Как известно, Алексей Агранович активно развивается в нескольких направлениях одновременно, успевая сниматься в кино, играть в театре и развивать авторские проекты. Недавно он получил 8-ю награду - приз гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Бориса Аркадьева в фильме «Юморист», о чем рассказал на своей странице в социальной сети.