В России из-за коронавируса могут продлить школьные каникулы





На совещаниях в кабинете министров, проходивших в течение прошлых выходных, обсуждался перечень мер, принятие которых необходимо в условиях коронавируса. В частности нужно было изучить вопрос о возможности продолжения каникул в школах. В источнике имеется документ под названием «Продление школьных каникул», - сообщают "Риа Новости". Все меры нужно обсудить для принятия решения о целесообразности их введения, так как они приняты для прекращения распространения инфекции коронавируса.Всемирной организацией здравоохранения 11 марта было объявлено пандемией вспышку COVID-19. По статистике в мире зарегистрировано свыше 153 тысяч случаев инфицирования в 143 государствах. Большая часть заболевших полностью излечились. Однако из-за инфекции 5,7 тысячи человек ушли из жизни. Дмитрий Песков ранее сообщил, что вопрос введения чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса в данное время не рассматривается.