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Настя Рыбка: " На проекте «Последний герой» бегает "кучка дебилов"

Настя Рыбка прокомментировала свой уход из популярного проекта. По словам звезды, участники «Последнего героя» стали «кучкой дебилов», пытающихся что-то кому-то доказать.
Настя Рыбка: " На проекте «Последний герой» бегает "кучка дебилов"

Ранее стало известно, что она ушла из передачи из-за блогера Эрика Давидыча, рэпера Птахи и хореографа Евгения Папунаишвили, обзывавших ее эскортницей. Однако, по словам самой Рыбки, показанный на экране конфликт отличается от того, что случилось в реальной жизни, так как весь скандал возник из-за того, что Давидыч очень хотел есть и курить, в связи с чем запрещал кому-либо вести съёмку. Участнице не понравилось поведение коллег из «Последнего героя», однако ее подставили, смонтировав проект так, чтобы выставить в плохом свете.

Как отметила Рыбка, она всегда старается быть одинаковой в отличие от других людей, присутствующих в реалити-шоу, а также уехала домой, так как боялась заболеть. Ночью на острове было холодно и скандальная особа была вынуждена спать в 4-х куртках. Тем не менее участница не считает проект серьезным испытанием. Как сказала эскорт-модель, в тайской тюрьме было намного страшнее.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:38

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