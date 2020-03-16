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Американские ученые обнаружили гены, которые активируются после смерти

Недавнее открытие ученых из Университета Алабамы и Вашингтонского университета может изменить текущее понимание смерти. Эксперты из США обнаружили гены, которые активируются после остановки жизнедеятельности организма.

Новое исследование доказало, что по крайней мере один аспект жизни продолжается после кончины: гены остаются активированными в течение нескольких дней после остановки сердца у животных. Ученые могут использовать этот процесс для улучшения способов сохранения донорских органов и последующей трансплантации. Кроме того, могут быть улучшены методы судебно-медицинской экспертизы. Американский микробиолог Питер Нобл пришел к подобному выводу после разработки технологии для калибровки измерений генной активности.

Хотя ученые, анализирующие кровь и ткани печени трупов человека, ранее отмечали посмертную активность нескольких частей ДНК, Нобл и его коллеги систематически оценили более 1000 образцов. Команда измерила, какой из этих генов функционировал в тканях недавно умерших лабораторных мышей и рыбок данио-рерио. Большинство из них увеличивало свою активность в первые 24 часа после смерти, а затем шло на спад. Оказалось, что посмертная деятельность генов связана с автоматическим стимулированием воспаления, активации иммунной системы и противодействия стрессу.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:03

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