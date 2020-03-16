Американские ученые обнаружили гены, которые активируются после смерти





Новое исследование доказало, что по крайней мере один аспект жизни продолжается после кончины: гены остаются активированными в течение нескольких дней после остановки сердца у животных. Ученые могут использовать этот процесс для улучшения способов сохранения донорских органов и последующей трансплантации. Кроме того, могут быть улучшены методы судебно-медицинской экспертизы. Американский микробиолог Питер Нобл пришел к подобному выводу после разработки технологии для калибровки измерений генной активности.Хотя ученые, анализирующие кровь и ткани печени трупов человека, ранее отмечали посмертную активность нескольких частей ДНК, Нобл и его коллеги систематически оценили более 1000 образцов. Команда измерила, какой из этих генов функционировал в тканях недавно умерших лабораторных мышей и рыбок данио-рерио. Большинство из них увеличивало свою активность в первые 24 часа после смерти, а затем шло на спад. Оказалось, что посмертная деятельность генов связана с автоматическим стимулированием воспаления, активации иммунной системы и противодействия стрессу.