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«Это была паника»: Дэниел Рэдклифф злоупотреблял алкоголем во время съемок «Гарри Поттера»

Британский актер Дэниел Рэдклифф в недавнем интервью откровенно рассказал, что во время съемок «Гарри Поттера» злоупотреблял алкоголем. По словам кинодеятеля, его регулярные «попойки» были проявлением паники перед неизвестностью.
«Это была паника»: Дэниел Рэдклифф злоупотреблял алкоголем во время съемок «Гарри Поттера»

30-летний исполнитель роли Гарри Поттера в одноимённых фильмах, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг, был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актёр десятилетия, а затем получил именную звезду на голливудской «Аллее славы» за вклад в киноискусство. Несмотря на невероятный успех с 2000-го по 2011 год, Дэниелу Рэдлиффу было тяжело постоянно работать на съемочной площадке и его физическое, а также эмоциональное состояние было «на пределе».

По словам актера, единственное, что помогало снять напряжение и расслабиться, ожидало его за барной стойкой в одном из местных пабов. «Кажется, что регулярные «попойки», это была моя паника перед неизвестностью, так как я не знал, что будет после съемок», - отметил в своем интервью Дэниел Рэдклифф. Кроме того, он сообщил, что никогда не забудет тот день, когда впервые попал в реабилитационный центр.

Британский кинодеятель избавился от пагубной привычки, так как осознал ценность трезвого рассудка. На данный момент знаменитый актер выступает за здоровый образ жизни, снимается в социальных рекламах и регулярно выделяет средства на благотворительность.

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Культура / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:24

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