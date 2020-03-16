«Это была паника»: Дэниел Рэдклифф злоупотреблял алкоголем во время съемок «Гарри Поттера»





30-летний исполнитель роли Гарри Поттера в одноимённых фильмах, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг, был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актёр десятилетия, а затем получил именную звезду на голливудской «Аллее славы» за вклад в киноискусство. Несмотря на невероятный успех с 2000-го по 2011 год, Дэниелу Рэдлиффу было тяжело постоянно работать на съемочной площадке и его физическое, а также эмоциональное состояние было «на пределе».По словам актера, единственное, что помогало снять напряжение и расслабиться, ожидало его за барной стойкой в одном из местных пабов., - отметил в своем интервью Дэниел Рэдклифф. Кроме того, он сообщил, что никогда не забудет тот день, когда впервые попал в реабилитационный центр.Британский кинодеятель избавился от пагубной привычки, так как осознал ценность трезвого рассудка. На данный момент знаменитый актер выступает за здоровый образ жизни, снимается в социальных рекламах и регулярно выделяет средства на благотворительность.