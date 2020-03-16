«Похожа на вытянутого гуманоида»: Светлану Лободу из-за длинных ног заподозрили в фотошопе

По словам артистки, сейчас она вынуждена находиться дома, как и многие другие звезды шоу-бизнеса. Светлана Лобода по-разному проводит это время: играет с детьми, смотрит фильмы и слушает лекции. После размещения архивных фотографии фанаты обратили внимание не на внешний вид знаменитости в целом, а на ее ноги. На этот раз они казались неестественно длинными, что спровоцировало волну негодования в комментариях. Многие поклонники стали интересоваться, не применила ли исполнительница фотошоп перед публикацией кадров.По мнению некоторых интернет-пользователей, на последних сюжетах Лобода похожа на «вытянутого гуманоида». Другие заметили непропорциональность и искусственность во время просмотра фото. При этом нашлись и преданные фолловеры, поддержавшие кумира. Согласно их мнению, рост певицы позволяет ей показывать свои ноги, а еще фотограф запечатлел артистку снизу-вверх, что позволило добиться эффекта бесконечности.