АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

«Похожа на вытянутого гуманоида»: Светлану Лободу из-за длинных ног заподозрили в фотошопе

В связи с карантином Светлана Лобода поделилась в Instagram снимками с отдыха в Мексике. Однако слишком длинные ноги вызвали недоверие со стороны подписчиков, из-за чего они заподозрили певицу в фотошопе.
«Похожа на вытянутого гуманоида»: Светлану Лободу из-за длинных ног заподозрили в фотошопе

По словам артистки, сейчас она вынуждена находиться дома, как и многие другие звезды шоу-бизнеса. Светлана Лобода по-разному проводит это время: играет с детьми, смотрит фильмы и слушает лекции. После размещения архивных фотографии фанаты обратили внимание не на внешний вид знаменитости в целом, а на ее ноги. На этот раз они казались неестественно длинными, что спровоцировало волну негодования в комментариях. Многие поклонники стали интересоваться, не применила ли исполнительница фотошоп перед публикацией кадров.

По мнению некоторых интернет-пользователей, на последних сюжетах Лобода похожа на «вытянутого гуманоида». Другие заметили непропорциональность и искусственность во время просмотра фото. При этом нашлись и преданные фолловеры, поддержавшие кумира. Согласно их мнению, рост певицы позволяет ей показывать свои ноги, а еще фотограф запечатлел артистку снизу-вверх, что позволило добиться эффекта бесконечности.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Похожа на вытянутого гуманоида»: Светлану Лободу из-за длинных ног заподозрили в…
Медики развеяли мифы о пользе некоторых диетических…
Журналисты назвали 10 знаменитостей, которые в начале карьеры работали на других…
В 2030 году стартует космическая миссия для изучения астероида…
Николай Должанский написал гимн для проекта «ДОМ-2. Спаси свою…
В Ярославле выставили на продажу 18-летнюю «Оку» в хорошем…
Александра Савельева призвала поклонников объединиться в соцсетях из-за ситуации с…
Психологи рассказали, как возникает зависть и…
В России инженеры работают над созданием такси на воздушной…
«Отвратительная была невеста»: Участница шоу «Давай поженимся!» довела Ларису Гузееву до…
Кейт Миддлтон заметили с детьми во время шопинга в супермаркете города Кинг…
Xiaomi прекращает продажи смартфона Mi Note 10 Pro с камерой на 108…
Участник «Дом-2» Игорь Григорьев ведёт тайную переписку с Катей…
Илона Броневицкая ненавидела бросившую отца Эдиту…
Автолюбители продемонстрировали "заряженный" ИЖ…
Гарик Мартиросян вспомнил о медицинском образовании и призвал поклонников защитить себя от…
Раскрыта стоимость 43-дюймового телевизора от компании…
Дмитрий Певцов о коронавирусе: «Нельзя победить народ, который зимой ест…
В Ноябрьске медики извлекли из желудка ребенка 20 магнитных…
«Секси, дело не в вокале!»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в блестящем боди произвела фурор на…
Кожаные штаны с завышенной талией не смогли скрыть округлившийся живот певицы…
В России предлагают застраховаться от…
«Со мной все прекрасно»: Марина Александрова объяснила свое отсутствие в…
Бывшему участнику "Дом-2" Никите Шалюкову отказали в госпитализации с подозрением на…
Новый сервис These Nudes Do Not Exist генерирует обнаженные тела женщин за один…
Вследствие коронавируса шоу "Вечерний Ургант" будут снимать без…
«Вы мне так нравились!»: Звезда «Дом-2» Алена Водонаева сделала признание своему…
Пятерка самых ожидаемых автопремьер в 2020…
Просмотреть все новости