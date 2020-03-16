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Эксперты назвали пять вещей, которые нельзя держать в кошельке из-за блокировки финансов

Эксперты назвали пять вещей, которым не место в кошельке, поскольку они могут блокировать приход финансов. К таким предметам относятся чеки и ряд других предметов.

Кошелёк, помимо своей главной задачи может выполнять роль денежного магнита. Для активации этой функции, в нём не должно быть лишних предметов. В первую очередь это касается чеков. Дело в том, что они являются причиной создания "информационного шума", блокирующего денежные поступления, а потому следует хранить их в другом месте. Сувенирным деньгам тоже не место в бумажнике. По словам экспертов, подобные купюры способны отпугнуть удачу. Причина весьма понятна: таким образом Вселенная будет считать, что человек довольствуется и такими "финансами". Поэтому целесообразно убрать их и освободить место для настоящих банкнот.

Более того, извлечь из кошелька стоит снимки близких. Это связано с тем, что он имеет тесную связь с владельцем, а потому энергия других людей может спровоцировать появление проблем в денежной сфере. Специалисты советуют поместить фотографии в блокнот либо визитницу. Также в бумажнике не рекомендуется хранить всё, что относится к аптеке: лекарства, рецепты медиков, список препаратов. Так можно сэкономить купюры и улучшить здоровье. Ещё из аксессуара необходимо убрать ненужные банковские карты, невыигрышные лотерейные билеты и вещи, срок годности которых уже истёк.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 19:42

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