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Николай Должанский написал гимн для проекта «ДОМ-2. Спаси свою любовь»

Звезда скандального проекта «Дом-2» Николай Должанский проявил себя с творческой стороны и написал слова для нового хита. Свой рэп он представил в передаче «Бородина против Бузовой». В частности мужчина позиционировал эту песню, как гимн для проекта «ДОМ-2. Спаси свою любовь».

Николай Должанский написал гимн для проекта «ДОМ-2. Спаси свою любовь»

Немного ранее звезда реалити «Дом-2» Николай Должанский заверял, что вернулся на телестройку не для того, чтобы напомнить о себе или хайпануть. Мужчина утверждал, что хочет все-таки построить свою любовь и показать окружающим, какими должны быть по-настоящему серьезные отношения. Однако на практике все вышло совсем иначе. Николай Должанский начал как можно активнее продвигать свое творчество.


В итоге в очередном выпуске популярной программы «Бородина против Бузовой» Николай Должанский исполнил свою новую песню. Более того, участник телестройки сказал, что именно она могла бы быть неплохим гимном для проекта «ДОМ-2. Спаси свою любовь». Как отреагировали на это сами участники проекта - пока неизвестно, но ясно одно, песня с незамысловатым текстом, в которой слова бесконечно повторяются.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:26

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