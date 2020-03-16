Николай Должанский написал гимн для проекта «ДОМ-2. Спаси свою любовь»





Немного ранее звезда реалити «Дом-2» Николай Должанский заверял, что вернулся на телестройку не для того, чтобы напомнить о себе или хайпануть. Мужчина утверждал, что хочет все-таки построить свою любовь и показать окружающим, какими должны быть по-настоящему серьезные отношения. Однако на практике все вышло совсем иначе. Николай Должанский начал как можно активнее продвигать свое творчество.В итоге в очередном выпуске популярной программы «Бородина против Бузовой» Николай Должанский исполнил свою новую песню. Более того, участник телестройки сказал, что именно она могла бы быть неплохим гимном для проекта «ДОМ-2. Спаси свою любовь». Как отреагировали на это сами участники проекта - пока неизвестно, но ясно одно, песня с незамысловатым текстом, в которой слова бесконечно повторяются.