Петр Чернышев почти не выезжает из клиники в Барвихе во время ухода за больной Анастасией Заворотнюк





По предварительным данным, Анастасия Заворотнюк нуждается в специальной крупе для укрепления иммунитета, которой обеспечивает ее супруг. Петр Чернышев ездит за едой и другими покупками, а также ухаживает за Заворотнюк, которая находится в подмосковном медцентре. Изредка он отлучается по рабочим вопросам, но не позволяет себе задерживаться. Почти круглосуточно спортсмен предпочитает находиться рядом с женой. Около нее спортсмен проводит весь день, а домой возвращается лишь под вечер.Актрису регулярно навещают в больнице мать и дочь. По предварительным данным, медики не прекращают борьбу за жизнь знаменитости.