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Компания Ford планирует выпуск 7-местного внедорожника для Китая

На дорогах КНР фотошпионам удалось заметить новый внедорожник от Ford в камуфляже. Известно, что компания планирует выпуск 7-местного SUV для Китая.

По предварительной информации, новый внедорожник может взять за основу платформу Endeavour. Более того, автомобиль могут оснастить поддержкой переднего или полного привода, если судить по опубликованным снимкам нижней части кузова. Китайские журналисты, получившие доступ к фотографиям, сообщают о скором начале производства SUV на мощностях предприятия Jiangling-Ford. Пока что камуфляж позволил оценить лишь некоторые части внешнего дизайна: решётку радиатора с рисунком в виде сетки, оптику острой формы и блоки дополнительного освещения.

О технической стороне пока тяжело говорить, поскольку компания официально не анонсировала внедорожник. Все же, наблюдательные пользователя заметили под капотом двигатель V4, который расположен горизонтально. Мощность двухлитрового агрегата передаёт к колесам 8-ступенчатый "автомат". Инсайдеры информируют, что премьера 7-местного Endeavour состоится в конце текущего года. Стоимость пока не раскрывается.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:11

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