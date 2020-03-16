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Семейный психолог Александр Шахов назвал 5 признаков кризиса в отношениях

Семейный психолог Александр Шахов назвал 5 признаков кризиса в отношениях. Он убежден, что конфликты существуют в любой паре, однако есть факторы, которые отличают обычную ссору от «начала конца».
Семейный психолог Александр Шахов назвал 5 признаков кризиса в отношениях

Первый признак заключается в отчуждении партнеров. «Безразличие больнее агрессии», - отмечает семейный психолог. Если мужчина или женщина легко раздражаются из-за мелочей, демонстрируют свое недовольство и не делятся искренними чувствами и переживаниями, то пара действительно близка к разрыву отношений. Следующим опасным фактором может быть крик. На самом деле люди повышают свой голос в надежде быть не столько услышанными буквально, сколько понятыми на ментальном уровне. Потому громко беседующие «влюбленные» в действительности не могут найти общий язык, а потому рискуют разойтись вовсе.

Кроме того, регулярно возникающие сомнения в отношении партнера настолько поглощают человека, что он оказывается в плену собственных страхов и доверие в паре исчезает. Подобным образом отрицательное влияние оказывает избегание и молчание. Между мужчиной и женщиной будто вырастает стена, которая с каждым днем становится только выше.

По словам Александра Шахова, супругам или влюбленным людям «невозможно сосуществовать без недопонимания и конфликтов, потому что все разные». Однако те, кто ценит свои отношения, обязательно будут общаться, чтобы искать компромисс. Это же касается и пятого фактора – ощущение тупика. Без откровенной беседы и обмена мыслями каждый партнер по отдельности будет «тонуть» в переполняющих его чувствах без возможности, и что хуже всего – без желания, решить проблему.

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Общество / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:05

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