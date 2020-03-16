Эксперты назвали 3 ситуации, во время которых нельзя нажимать на тормоза





Выработка рефлексов во время езды на автомобиле проявляется довольно быстро даже у молодых водителей. Они необходимы для своевременной реакции, если на дорогу выбежал человек или животное. В подобных стрессовых ситуациях возникает желание жать на тормоза со всей силы. Автомобильные эксперты предупреждают, что такой ход мыслей опасен при отсутствии антиблокировочной системы в машине. Особенно опасным торможение становится на крутых поворотах, что подвергает риску других участников дорожного движения.То же самое относится и к длительному спуску с возвышенности. Игнорирование этого правила приводит к созданию дополнительной нагрузки на все элементы тормозной системы, которые повышают шанс отказа в нужный момент. Наконец, нельзя нажимать на педаль тормоза, когда сняты тормозные колодки. Поршни цилиндров, оставленные без предохранителей, могут выйти из своих пазов: это часто приводит к потере тормозной жидкости и дорогостоящему ремонту.