Аналитики: Спрос на корпоративные ноутбуки увеличится в несколько раз из-за коронавируса





Поскольку большинство крупных корпораций и компаний приняли решение не рисковать жизнями своих сотрудников и переводят их на удаленную работу, аналитики прогнозируют значительный рост спроса на электронные устройства, в особенности ноутбуки и ПК. Примечательно, что еще до объявления пандемии производители начали замечать явный упадок продаж из-за выпуска нового обновления Windows 10 в первом квартале. Однако теперь пользователи вновь приобретают новое оборудование, которое временно заменит офисное.В то же время аналитики отмечают снижение потребления в сегменте премиальных и бюджетных смартфонов. Некоторые поставщики уже подготовились к упадку спроса ввиду экономической нестабильности на фоне всемирной пандемии и сократили складские запасы до 90%. По словам представителей крупных компаний, им трудно спрогнозировать, что будет происходить дальше, так как возможности потенциальных покупателей зависят от глобальных факторов, таких как здоровье и обеспечение.Как известно, государственные власти стран Европы и США побудили не только руководителей крупных концернов перевести свой штат на удаленную работу, но также изменили образовательную систему путем внедрения дистанционного обучения через Интернет.