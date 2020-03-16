Французские власти оштрафовали компанию Apple за нечестную конкуренцию
Французское антимонопольное ведомство наложило штраф на американскую IT-компанию Apple. Причиной стали антиконкурентные методы, используемые компанией для распространения своих электронных продуктов.
Представители ведомства сообщили, что сума штрафа составляет 1,1 миллиарда евро. Заявление об этом обнародовано 16 марта. Антиконкурентные методы распространения продукции не касаются iPhone. Компании Tech Data и Ingram Micro на тех же основаниях получили штрафы в размере 76,1 миллиона евро и 62,9 миллиона евро. По мнению представителей ведомства, они являются наиболее крупными в отношении экономических компаний.
В заявлении указано, что в Apple внедрили три метода антиконкурентного ведения бизнеса. Компания вместе с двумя своими оптовыми агентами приняла решение объединить усилия. Кроме того, партнеры договорились не допускать конкуренции между дистрибьюторами. По мнению антимонопольного ведомства, такими действиями компаниям удалось очистить оптовый рынок продукции Apple.
Представители ведомства сообщили, что сума штрафа составляет 1,1 миллиарда евро. Заявление об этом обнародовано 16 марта. Антиконкурентные методы распространения продукции не касаются iPhone. Компании Tech Data и Ingram Micro на тех же основаниях получили штрафы в размере 76,1 миллиона евро и 62,9 миллиона евро. По мнению представителей ведомства, они являются наиболее крупными в отношении экономических компаний.
В заявлении указано, что в Apple внедрили три метода антиконкурентного ведения бизнеса. Компания вместе с двумя своими оптовыми агентами приняла решение объединить усилия. Кроме того, партнеры договорились не допускать конкуренции между дистрибьюторами. По мнению антимонопольного ведомства, такими действиями компаниям удалось очистить оптовый рынок продукции Apple.
Технологии
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:17