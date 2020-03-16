«Отвратительная была невеста»: Участница шоу «Давай поженимся!» довела Ларису Гузееву до слез





Прошедший день знаменитость назвала «невозможно тяжелым», рассказав при этом о девушке, которая посетила новый выпуск популярной программы. Лариса Гузеева впервые за 12 лет своей работы на проекте наблюдала подобную ситуацию, которая буквально довела ее до слез. Как оказалось, одна из участниц явилась на передачу для того, чтобы самоутвердиться. Однако сваха не поняла, зачем ей было это нужно. Звезда сообщила фолловерам, что нужно записать еще 2 выпуска шоу, однако она плохо себя чувствует после пережитого.Гузеева добавила, что ее коллеги Василиса Володина и Роза Сябитова были «в ужасе» от происходящего на съёмках. Участница проекта пожелала, чтобы он поскорее закрылся. По словам невесты, шизофрения открыла эту передачу и она же ее и закроет.