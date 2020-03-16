Кейт Миддлтон заметили с детьми во время шопинга в супермаркете города Кинг Линн

Герцогиню Кембриджскую в супермаркете узнала большая поклонница британской королевской семьи. По её словам, даже в обычной жизни Кейт Миддлтон выглядела абсолютно очаровательно. Вместе с тем, передаёт слова девушки журнал HELLO!, принцесса Шарлотта и принцы Джордж и Луи отличились хорошим поведением.Дама отметила, что в качестве одежды жена принца Уильяма выбрала джинсы и пиджак бежевого цвета, а её дочь была одета в то же пальто, в котором она встретила Рождество в Сандрингеме, где находится резиденция британских монархов.