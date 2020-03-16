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В 2030 году стартует космическая миссия для изучения астероида Оумуамуа

В 2030 году будет создана космическая миссия для изучения уникального астероида Оумуамуа. Старт мощного космического корабля предусматривается запущенным организацией i4is проектом “Лира”.

В 2017 году телескоп на Гавайях зафиксировал стремительно приближающийся к Земле астероид Оумуамуа. Он отличался наличием характеристик кометы и астероида одновременно, а также стал первым космическим объектом, зафиксированным рядом с Солнечной системой среди образованных в другой звездной системе небесных тел. Астероид путешествует через межзвездное пространство и быстро отдаляется от Земли, в связи с чем астрономы решили отправить за ним вдогонку космический корабль, позволяющий его изучить. Миссию, запланированную на 2030 год, предусматривает проект “Лира”.

Для того, чтобы догнать астероид, предлагается запустить корабль на ракете Falcon Heavy от SpaceX, а также применить “гравитационную рогатку” Юпитера и Солнца, чтобы направить его в сторону Оумуамуа. Перехват космического объекта планируется в 2049 году, когда аппарат преодолеет около 24 млрд км, сообщает v-kosmose.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:30

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