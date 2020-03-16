На авторынке России начались продажи Hyundai Tucson N Line





Основными плюсами "паркетного" внедорожника Tucson N Line эксперты называют хорошее техническое оснащение и агрессивный дизайн кузова. Более того, базовая модель дополняется двумя комплектациями Dynamic и High-Tech. Стандартное приложение включает в себя 2,0-литровый двигатель мощностью 185 л. с., который дополняется АКПП или МКПП с поддержкой полного привода. Говоря о силовых характеристика, нельзя не упомянуть разгон до 100 км/ч за 9,5 секунды при максимальной скорости в 201 км/ч.Салон разработчики решили оборудовать большим количеством дополнительных опций, которые позволяют водителю достичь комфортной и безопасной езды. К примеру, клиентов порадуют наличие качественной кожаной обивки сидений, рулевого колеса и приборной панели. Интерьер также включает информационно-развлекательный центр с крупным цифровым дисплеем. Автомобиль можно приобрести по цене от 2,2 до 2,3 млн рублей в зависимости от версии.