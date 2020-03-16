Илона Броневицкая ненавидела бросившую отца Эдиту Пьеху
Илона Броневицкая посетила передачу «Судьба человека», где рассказала об обиде на свою мать. По словам телеведущей, она ненавидела Эдиту Пьеху за то, что та бросила отца ради другого мужчины.
В детстве певица жила с бабушкой, которая окончила ленинградскую консерваторию и во время войны ездила с гастролями. Развод родителей стал для Илоны Броневицкой серьезным ударом, хотя в период совместной жизни они не ссорились. «Все свои песни он посвящал ей. Папа был всегда очень модный», - поделилась артистка и добавила, что после развода между ней и Эдитой Пьехой начались конфликты. Звездная мать могла поднять руку на девочку, за что она ее ненавидела. Как сказала ведущая, вскоре исполнительница призналась, что поспешила с расторжением брака.
По словам знаменитости, она специально причиняла боль матери, защищая бабушку и отца Александра Броневицкого. В то время будущая звезда России был жестока и поступала так, как считала нужным. Композитор до сих пор мог поддерживать отношения с Пьехой, если бы был жив. Изначально артистка плохо отзывалась о новом избраннике родственницы, которым оказался капитан КГБ Геннадий Шестаков, а затем поняла, что он «неплохой парень».
В детстве певица жила с бабушкой, которая окончила ленинградскую консерваторию и во время войны ездила с гастролями. Развод родителей стал для Илоны Броневицкой серьезным ударом, хотя в период совместной жизни они не ссорились. «Все свои песни он посвящал ей. Папа был всегда очень модный», - поделилась артистка и добавила, что после развода между ней и Эдитой Пьехой начались конфликты. Звездная мать могла поднять руку на девочку, за что она ее ненавидела. Как сказала ведущая, вскоре исполнительница призналась, что поспешила с расторжением брака.
По словам знаменитости, она специально причиняла боль матери, защищая бабушку и отца Александра Броневицкого. В то время будущая звезда России был жестока и поступала так, как считала нужным. Композитор до сих пор мог поддерживать отношения с Пьехой, если бы был жив. Изначально артистка плохо отзывалась о новом избраннике родственницы, которым оказался капитан КГБ Геннадий Шестаков, а затем поняла, что он «неплохой парень».
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:49