Илона Броневицкая ненавидела бросившую отца Эдиту Пьеху





В детстве певица жила с бабушкой, которая окончила ленинградскую консерваторию и во время войны ездила с гастролями. Развод родителей стал для Илоны Броневицкой серьезным ударом, хотя в период совместной жизни они не ссорились., - поделилась артистка и добавила, что после развода между ней и Эдитой Пьехой начались конфликты. Звездная мать могла поднять руку на девочку, за что она ее ненавидела. Как сказала ведущая, вскоре исполнительница призналась, что поспешила с расторжением брака.По словам знаменитости, она специально причиняла боль матери, защищая бабушку и отца Александра Броневицкого. В то время будущая звезда России был жестока и поступала так, как считала нужным. Композитор до сих пор мог поддерживать отношения с Пьехой, если бы был жив. Изначально артистка плохо отзывалась о новом избраннике родственницы, которым оказался капитан КГБ Геннадий Шестаков, а затем поняла, что он «неплохой парень».